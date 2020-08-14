В Тюмени суд направил на принудительное лечение юношу, обвиненного в подготовке нападения на школу

Тюменский суд вынес решение по делу о подготовке массового убийства в школе, признав обвиняемого молодого человека психически нездоровым и направив его на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

По данным следствия, 19-летний тюменец готовил массовое убийство в школе в поселке Чикча во время пандемии. В апреле его задержали и привлекли к суду за приготовление к убийству двух и более лиц и использование поддельных документов.

В ноябре прошлого года он, по данным следствия, получил лицензию на приобретение оружия по поддельным справкам от нарколога, психиатра, а также по фальшивому медицинскому заключению об отсутствии наркотиков в его крови. Во время обыска спецслужба изъяла гладкоствольное охотничье ружье с патронами, аммиачную селитру, ножи и инструкции по изготовлению самодельных бомб, утверждали в правоохранительных оранах.

С января 2020 года ФСБ сообщает о предотвращении колумбайнов – нападений школьников и студентов, вдохновленных атакой на американскую школу Columbine 20 апреля 1999 года. За полгода к суду привлеклись подростки из Челябинска, Костромы, Саратова, Сахалина, Твери и Волгограда. У всех обвиняемых при обыске находили одинаковый набор: обрез охотничьего ружья, самодельные взрывные устройства, личные дневники.