Минобороны предложило засекретить практически всю информацию об оборонной сфере

Министерство обороны предлагает засекретить почти все данные об оборонной сфере, не являющиеся государственной тайной и информацией, которую Россия обязуется сохранять в открытом доступе по международным договорам. Проект соответствующего приказа опубликован на портале публикации проектов нормативных актов.

Исключения планируется сделать для сведений о фактах нарушения прав и свобод человека, чрезвычайных ситуациях и для информации о загрязнении окружающей среды. Весь перечень сведений, которые собираются отнести к служебной тайне, будет составляться министерством обороны самостоятельно. Утверждать перечень будет президент.

В служебной записке, приложенной к законопроекту, сообщается, что ввиду отсутствия инструментов, ограничивающих должным образом распространение служебной информации, сведения об обороне страны находятся в открытом доступе для всех желающих, в том числе для СМИ. Единственным нормативным актом, регулирующим обращение с данными, относящимися к служебной тайне, является постановление Правительства РФ от 1994 года.

В связи с этим, в министерстве считают необходимым причислить информацию об оборонной сфере к разряду конфиденциальной. А за разглашение установить дисциплинарную и административную ответственность, предусмотренную статьей 13.14 КоАП РФ (штраф от 500 до 1000 рублей для граждан и от 4000 до 5000 рублей для должностных лиц).

Отметим, что российские ведомства и службы все чаще хотят засекретить данные о своей работе. Так, в начале лета Минфин предложил внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках. Таким образом, закупки силовых структур и «Роскосмоса» смогут проходить в закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.