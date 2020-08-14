ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем на выборах. Все жалобы на результаты отклонены

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президента страны, его данные приводит Tut.by.

Центризбирком утверждает, что за Александра Лукашенко отдали 80,1% голосов, за его главную соперницу Светлану Тихановскую — только 10,1%. Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень набрали, по его данным, 1,21%, 1,67% и 1,14% голосов соответственно. Против всех проголосовали 4,59%. При этом если сложить все эти цифры, получается около 99%.

Тихановская сегодня заявила, что на тех участках, где все считали честно, у нее 60-70% голосов. Ее штаб не признал официальные итоги выборов. Все кандидаты, кроме Лукашенко, подали жалобы на итоги выборов, однако ЦИК их отклонил. Tut.by отмечает, что жалобу Черечня вовсе не приняли, ее подавали представители штаба.

После голосования на президентских выборах, которое прошло 9 августа, в стране начались протесты. Силовики применяли против участников акций водометы, светошумовые гранаты и резиновые пути. Были задержаны более шесть тысяч человек, задержанные рассказывали, что силовики их избивали и издевались над ними. В стране также проходят забастовки.

Тихановская вынуждена была уехать и сейчас находится сейчас в Литве. Ее штаб и МИД Литвы говорили о давлении на нее со стороны белорусских силовиков.