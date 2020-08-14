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№ 87 от 14 августа 2020

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Лукашенко: «Я живой и не за границей»

Политика616

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Александр Лукашенко на совещании по работе стройотрасли прокомментировал данные о том, что он находится за границей. 

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей», — заявил он (цитата по БелТА).

Также он прокомментировал забастовки в стране: «Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим». 

В частности, по поводу приостановки работы на машиностроительных предприятиях, он сказал следующее: «Ради бога. Вы сегодня не произведете десять тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся».

В Беларуси вспыхнули протесты после голосования на президентских выборах 9 августа, позже начались забастовки на ряде предприятий. ЦИК утверждает, что, по предварительным данным, на них со значительным перевесом лидирует Лукашенко, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10%. Ее штаб итоги выборов не признал. 

Тихановская уехала в Литву и записала два видеообращения: в одном из них она призывала жителей Беларуси не выходить на протесты и текст читала с бумаги. И ее штаб, и МИД Литвы говорили о давлении. Сегодня Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала мэров городов Беларуси выступить организаторами мирных акций в выходные. Она также указала, что там, где комиссии посчитали голоса честно, за нее проголосовали 60-70% избирателей. 

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Теги:
em, забастовки, протесты, лукашенко
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