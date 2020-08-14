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Случаев в РФ — 912 823 (+ 5 065), смертей — 15 498. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
МИД предложил отказаться от бесплатного вывоза россиян из-за границы
Министерство иностранных дел России предложило перестать бесплатно вывозить россиян из-за границы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно действующему закону, говорится в пояснительной записке, возвращать людей на родину необходимо, только если существует угроза их жизни. Это, считают в ведомстве, «существенно понижает эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи».
МИД поясняет, что зачастую трудно понять, существует ли угроза жизни гражданина, что приводит к отказам в предоставлении помощи. Поэтому в ведомстве хотят сделать возврат граждан гарантированным при условии компенсации расходов в бюджет. «Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — подчеркнули в ведомстве.
В начале лета МИД России попросил несколько тысяч россиян, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса, а потом вернулись на родину, не уведомив об этом, перечислить обратно деньги, «излишне» выданные им в качестве помощи.
В марте Россия из-за пандемии коронавируса прекратила международное регулярное авиасообщение. Граждане, оставшиеся за границей, могли вернуться обратно на вывозных рейсах, которые организует МИД. Многие из ожидающих возвращения жаловались на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс.
В России выявили 5 065 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России коронавирус диагностировали у еще 5 065 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 912 823, 722 964 — уже выздоровели.
Число заболевших за сутки в Москве составило 692 человека, в Санкт-Петербург — 159, В Московской области — 156. Чуть меньше, 154 человека, заразились в Свердловской области, еще 130 — в Ставропольском крае.
В стране за последние сутки зарегистрировали 114 летальных исходов от коронавируса, всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в России умерли 15 498 человек, отмечает оперштаб.
ТАСС отмечает, что согласно официальным данным суточный рост заболевших 13-ый день не превышает 0,6%, доля умерших составляет 1,7% от всех инфицированных.
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