Министерство иностранных дел России предложило перестать бесплатно вывозить россиян из-за границы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно действующему закону, говорится в пояснительной записке, возвращать людей на родину необходимо, только если существует угроза их жизни. Это, считают в ведомстве, «существенно понижает эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи».

МИД поясняет, что зачастую трудно понять, существует ли угроза жизни гражданина, что приводит к отказам в предоставлении помощи. Поэтому в ведомстве хотят сделать возврат граждан гарантированным при условии компенсации расходов в бюджет. «Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — подчеркнули в ведомстве.

В начале лета МИД России попросил несколько тысяч россиян, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса, а потом вернулись на родину, не уведомив об этом, перечислить обратно деньги, «излишне» выданные им в качестве помощи.

В марте Россия из-за пандемии коронавируса прекратила международное регулярное авиасообщение. Граждане, оставшиеся за границей, могли вернуться обратно на вывозных рейсах, которые организует МИД. Многие из ожидающих возвращения жаловались на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс.