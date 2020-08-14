В России выявили 5 065 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России коронавирус диагностировали у еще 5 065 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 912 823, 722 964 — уже выздоровели.

Число заболевших за сутки в Москве составило 688 человек, в Санкт-Петербурге — 159, в Московской области — 156. Чуть меньше, 154 человека, заразились в Свердловской области, еще 130 — в Ставропольском крае.

В стране за последние сутки зарегистрировали 114 летальных исходов от коронавируса, всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в России умерли 15 498 человек, отмечает оперштаб.

ТАСС отмечает, что, согласно официальным данным, суточный рост заболевших 13-ый день не превышает 0,6%, доля умерших составляет 1,7% от всех инфицированных.