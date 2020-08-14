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Случаев в РФ — 912 823 (+ 5 065), смертей — 15 498. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
В России выявили 5 065 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России коронавирус диагностировали у еще 5 065 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 912 823, 722 964 — уже выздоровели.
Число заболевших за сутки в Москве составило 688 человек, в Санкт-Петербурге — 159, в Московской области — 156. Чуть меньше, 154 человека, заразились в Свердловской области, еще 130 — в Ставропольском крае.
В стране за последние сутки зарегистрировали 114 летальных исходов от коронавируса, всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в России умерли 15 498 человек, отмечает оперштаб.
ТАСС отмечает, что, согласно официальным данным, суточный рост заболевших 13-ый день не превышает 0,6%, доля умерших составляет 1,7% от всех инфицированных.
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Теги:коронавирус, nt
Фигурант дела Фургала рассказал о побоях
Андрей Карепов, фигурант уголовного дела, возбужденного против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил, что его избили, когда доставляли на следственные действия. Об этом рассказала Интерфаксу член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
В ОНК зафиксировали травмы виска и плеча, по словам Меркачевой, «они достаточно заметные». Карепова отвезли в НИИ имени Склифосовского, где ему оказали первую помощь. Госпитализировать его не стали, сейчас Карепов снова находится в столичном СИЗО «Лефортово».
«Он не совсем в "Лефортово" избит. Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО», — рассказала Меркачева.
Она уточнила, что это Карепова избили не сотрудники ФСИН и не сотрудники СИЗО, а, скорее всего, конвоиры. ОНК планирует сообщить о произошедшем в прокуратуру.
Фургала по делу об организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годов задержали в июле, свою вину он не признает. Экс-глава Хабаровского края сейчас тоже находится в «Лефортово». После его задержания в регионе начались массовые акции: протестующие требуют проведения открытого суда над Фургалом в Хабаровске, а также ухода с поста врио региона его однопартийца Михаила Дегтярева.
Бывшего партнера экс-губернатора Хабаровского края по бизнесу Николая Мистрюкова задержали еще в ноябре прошлого года. Помимо него, Фургала и Карепова по делу проходят Марат Кадыров, до ареста работавший инспектором службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске, и предприниматель Андрей Палей.