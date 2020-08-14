Фигурант дела Фургала рассказал о побоях

Андрей Карепов, фигурант уголовного дела, возбужденного против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил, что его избили, когда доставляли на следственные действия. Об этом рассказала Интерфаксу член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

В ОНК зафиксировали травмы виска и плеча, по словам Меркачевой, «они достаточно заметные». Карепова отвезли в НИИ имени Склифосовского, где ему оказали первую помощь. Госпитализировать его не стали, сейчас Карепов снова находится в столичном СИЗО «Лефортово».

«Он не совсем в "Лефортово" избит. Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО», — рассказала Меркачева. Она уточнила, что это Карепова избили не сотрудники ФСИН и не сотрудники СИЗО, а, скорее всего, конвоиры. ОНК планирует сообщить о произошедшем в прокуратуру.

Фургала по делу об организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годов задержали в июле, свою вину он не признает. Экс-глава Хабаровского края сейчас тоже находится в «Лефортово». После его задержания в регионе начались массовые акции: протестующие требуют проведения открытого суда над Фургалом в Хабаровске, а также ухода с поста врио региона его однопартийца Михаила Дегтярева.

Бывшего партнера экс-губернатора Хабаровского края по бизнесу Николая Мистрюкова задержали еще в ноябре прошлого года. Помимо него, Фургала и Карепова по делу проходят Марат Кадыров, до ареста работавший инспектором службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске, и предприниматель Андрей Палей.