Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» арестовали на десять суток. Он еще не отбыл прошлый арест

Замоскворецкий районный суд Москвы накануне арестовал на десять суток автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, который уже отбывает административный арест. Об этом сообщается в телеграм-канале «Протестный МГУ».

Иванова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Юрист Ирина Яценко уточнила «Медиазоне», что арест на этот раз ему назначили из-за одиночного пикета у московского управления МВД 22 марта.

Во время заседания защита указывала, что телеграм-канал «Протестный МГУ» ведет не только Иванов и что активист давал интервью журналистам, что, по мнению юриста, говорит о его невиновности. Сам он вину не признал и заявил, что не участвовал в массовом мероприятии, потому что у него не было средств наглядной агитации.

Сейчас Иванов отбывает административный арест по той же статье, назначенный ему Хамовническим судом из-за акции у здания ФСБ против политических репрессий. Она прошла 14 марта, тогда задержали несколько десятков человек.