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№ 87 от 14 августа 2020

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Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» арестовали на десять суток. Он еще не отбыл прошлый арест

Общество427

427
 

Замоскворецкий районный суд Москвы накануне арестовал на десять суток автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, который уже отбывает административный арест. Об этом сообщается в телеграм-канале «Протестный МГУ». 

Иванова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Юрист Ирина Яценко уточнила «Медиазоне», что арест на этот раз ему назначили из-за одиночного пикета у московского управления МВД 22 марта. 

Во время заседания защита указывала, что телеграм-канал «Протестный МГУ» ведет не только Иванов и что активист давал интервью журналистам, что, по мнению юриста, говорит о его невиновности. Сам он вину не признал и заявил, что не участвовал в массовом мероприятии, потому что у него не было средств наглядной агитации. 

Сейчас Иванов отбывает административный арест по той же статье, назначенный ему Хамовническим судом из-за акции у здания ФСБ против политических репрессий. Она прошла 14 марта, тогда задержали несколько десятков человек. 

Теги:
москва, активисты, суды, арест, em

Что произошло за ночь 14 августа. Коротко

Общество3 226

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  • МИД России предложил перестать бесплатно вывозить россиян из-за границы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. Согласно действующему закону, говорится в в пояснительной записке, возвращать людей на родину необходимо, если существует угроза их жизни. В МИД указывают, что зачастую трудно понять, существует ли угроза, что приводит к отказам в предоставлении помощи. Поэтому в ведомстве хотят сделать возврат граждан гарантированным при условии возврата расходов в бюджет.
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  • За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 11 человек. Общее число умерших от COVID-19 в Москве выросло до 4633, а во всей России — до 15 282. С начала распространения инфекции в стране ее выявили более чем у 907 тысяч человек.
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Теги:
коронавирус, nt
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