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Случаев в РФ — 907 758 (+ 5 057), смертей — 15 384. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 14 августа. Коротко
Общество4 738
«Новая газета»редакция
4 738
- Ночью задержанные из-за протестов в Минске продолжили выходить из изолятора. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания и издевательствах со стороны силовиков. Большинство из освобожденных оказались на улице без вещей, ключей от квартиры и без телефонов, многих из-за полученных травм увозят «скорые». Около изолятора стоят минчане, которые оказывают вышедшим помощь. Замминистра МВД Александр Барсуков пообещал, что всех задержанных во время протестов в Минске отпустят до утра, а также заявил, что издевательств в изоляторах не было.
- МИД России предложил перестать бесплатно вывозить россиян из-за границы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. Согласно действующему закону, говорится в в пояснительной записке, возвращать людей на родину необходимо, если существует угроза их жизни. МИД указывают, что зачастую трудно понять, существует ли угроза, что приводит к отказам в предоставлении помощи. Поэтому в ведомстве хотят сделать возврат граждан гарантированным при условии компенсации расходов в бюджет.
- Андрей Карепов, фигурант дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил о побоях во время его доставки на следственные действия. Член столичной ОНК Ева Меркачева рассказала Интерфаксу, что комиссия зафиксировала травмы виска и плеча.
- За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 11 человек. Общее число умерших от COVID-19 в Москве выросло до 4633, а во всей России — до 15 282. С начала распространения инфекции в стране ее выявили более чем у 907 тысяч человек.
- Немецкий «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв испанский «Атлетико». В 1/2 финала турнира команда сыграет с французской ПСЖ.
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Теги:коронавирус, nt
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