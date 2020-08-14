Задержанных в Минске продолжили отпускать из изолятора. Некоторых увозят «скорые»

Задержанных на протестных акциях в Минске продолжили отпускать из изолятора на улице Окрестина. По подсчетам «Еврорадио», на свободу вышли уже около ста человек.

Многие из них оказались на улице без вещей, ключей от квартиры и без телефонов. У здания СИЗО собрались минчане, которые предлагают помочь: дают им позвонить со своего номера, развозят по домам, угощают горячим чаем. Как передает агентство РИА Новости, некоторых встречают аплодисментами, однако освободившиеся просят не хлопать, так как это может повредить тем, кто еще остается внутри.

Люди рассказывают об ужасных условиях содержания и издевательствах со стороны силовиков. Девушки плачут. Многих выходящих из СИЗО увозят кареты скорой помощи в больницы.

Отпускать задержанных начали вскоре после того, как глава Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что власти не нужны «драка» и «война». Она также рассказала, что Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни».