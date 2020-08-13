ПЭН-Москва, ассоциация «Свободное слово» и Петербургский ПЕН-клуб выступили в поддержку белорусского народа

ПЭН-Москва, ассоциация «Свободное слово» и Петербургский ПЕН-клуб опубликовали совместное заявление на фоне массовых протестов и их жесткого подавления в Беларуси.

Текст обращения есть в распоряжении «Новой газеты», редакция приводит его целиком:

«Соседняя страна, с которой мы связаны кровно, кричит на двух языках: белорусском и русском. О тотально сфальсифицированных выборах. Об изгнанных и посаженных за решетку кандидатах. О тысячах жителей Беларуси, избитых, униженных, брошенных в изоляторы. И по существу – о государственном перевороте. Мы не можем не отзываться на этот крик. Народ Беларуси защищает права, принадлежащие любому человеку: свободу думать, выбирать, говорить, свободу жить и дышать. В Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Полоцке, во многих других городах силовики действуют как настоящие каратели.

Мы, люди слова, призываем всех, кому внятны слова, стать эхом белорусского протеста. Каждый час нашего молчания оборачивается новыми жертвами. Недаром те, кто незаконно удерживает власть над Беларусью, первым делом отключили Интернет, лишили граждан информации, связи с миром и друг с другом. Мы видим, как подвергаются жестоким задержаниям, выдворяются из страны независимые журналисты. Применяются пытки. Светлана Алексиевич, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, почетный член организации «ПЭН-Москва», говорит в своем последнем интервью о «почти нечеловеческой, сатанинской ярости, с какой действует ОМОН», и призывает Александра Лукашенко уйти в отставку.

Нас восхищает решимость, с которой белорусы отстаивают право на свободный выбор своего будущего. Мы присоединяемся к голосам друзей и коллег, заявляем о полной солидарности с белорусским народом. И уверены: победа будет за ним. Жыве Беларусь!»