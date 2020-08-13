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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
«Нам не нужна война»: глава Совета Республики обратилась к белорусам
Глава Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что власти не нужны «драка» и «война» и обратилась к белорусам. Ее заявление транслировал телеканал «Беларусь 1», сообщает tut.by.
«Дорогие белорусы! Меньше недели назад состоялись выборы президента Республики Беларусь, — начала глава верхней палаты белорусского парламента, — Народ сделал свой выбор. Но все, что начало происходить дальше, — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, — нашу мирную жизнь, — и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации».
Президент страны Александр Лукашенко, по словам Кочановой, «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни». «Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям», – заверила она.
От имени депутатского корпуса Беларуси Кочанова призвала «всех остановиться» и «быть благоразумными».
Ранее в четверг министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в прямом эфире телеканала ОНТ взял на себя ответственность за избиения силовиками случайных людей в ходе протестных акций. Он также рассказал, что всегда был против насилия в отношении журналистов: «Мое первое распоряжение — журналистов, попавших в ИВС, ЦИП, разбирайтесь, отпускайте их немедленно, в первую очередь. Пресса — это святое, их трогать нельзя».
С 9 августа в Беларуси задержали около 7 тысяч человек, вышедших на акции протеста из-за несогласия с итогами прошедших президентских выборов. Силовики жестко избивали протестующих и разгоняли их светошумовыми гранатами и резиновыми пулями: в итоге по всей стране сотни человек были госпитализированы, один человек скончался.