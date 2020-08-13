Глава МВД Беларуси извинился за травмы «случайных» людей во время протестов

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял на себя ответственность за избиения силовиками случайных граждан в ходе протестных акций. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ОНТ.

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — заявил он.

Он также рассказал, что всегда был против насилия в отношении журналистов: «Мое первое распоряжение — журналистов, попавших в ИВС, ЦИП, разбирайтесь, отпускайте их немедленно, в первую очередь. Пресса — это святое, их трогать нельзя. [...] Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!».

Глава МВД также считает, что 9 августа протесты проходили без насилия со стороны силовиков, а на следующий день демонстранты начали нападать на правоохранители. «Слава Богу, что до революции у нас не дошло», — заключил он.

С 9 августа в Беларуси задержали около 7 тысяч человек, вышедших на акции протеста из-за несогласия с итогами прошедших президентских выборов. Силовики жестко избивали протестующих и разгоняли их светошумовыми гранатами и резиновыми пулями: в итоге по всей стране сотни человек были госпитализированы, один человек скончался. Силовики наравне с протестующими избивали и журналистов (как белорусских, так и международных), освещавших протесты в стране.