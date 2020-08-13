Стало известно имя первого погибшего во время протестов в Минске

Первым погибшим в ходе протестов в Минске 10 августа оказался 34-летний житель белорусской столицы Дмитрий Тарайковский. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Изданию удалось поговорить с гражданской женой Дмитрия. «Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он узнал, что туда собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе. У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон», — рассказала она.

Последний раз Тарайковский позвонил жене в 22:30 и сказал, что собирается домой. Это был их последний разговор: около одиннадцати вечера — МВД сообщило о смерти Дмитрия Тарайковского, однако его имя названо не было. Все это время — с вечера понедельника — жена, друзья и родственники разыскивали его в больницах и изоляторах. У мужчины осталась трехлетняя дочь.

МВД Беларуси с самого начала заявляло, что мужчина умер в результате взрыва неизвестного устройства в его руках, которое он якобы намеревался бросить в сторону разгонявших демонстрантов силовиков. Жена в эту версию не верит.