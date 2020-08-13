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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
Стало известно имя первого погибшего во время протестов в Минске
Первым погибшим в ходе протестов в Минске 10 августа оказался 34-летний житель белорусской столицы Дмитрий Тарайковский. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Изданию удалось поговорить с гражданской женой Дмитрия. «Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он узнал, что туда собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе. У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон», — рассказала она.
Последний раз Тарайковский позвонил жене в 22:30 и сказал, что собирается домой. Это был их последний разговор: около одиннадцати вечера — МВД сообщило о смерти Дмитрия Тарайковского, однако его имя названо не было. Все это время — с вечера понедельника — жена, друзья и родственники разыскивали его в больницах и изоляторах. У мужчины осталась трехлетняя дочь.
МВД Беларуси с самого начала заявляло, что мужчина умер в результате взрыва неизвестного устройства в его руках, которое он якобы намеревался бросить в сторону разгонявших демонстрантов силовиков. Жена в эту версию не верит.
«Агора»: количество нарушений трудовых прав в России выросло в десятки раз на фоне пандемии коронавируса
Международная правозащитная организация «Агора» выпустила доклад о нарушении прав работников и несовершенстве российского «коронавирусного» законодательства. Исследование подготовили адвокаты Федор Сирош, Валерия Аршинова и юрист Регина Гаязова.
Правозащитники утверждают, что введение «нерабочих дней» с обязательной выплатой зарплаты спровоцировали массовые увольнения, неоплачиваемые отпуска и переводы на удаленную работу со снижением заработка. Согласно статистике, на которую опираются авторы доклада, в период пандемии резко выросло количество обращений в инспекцию труда. Если с января по март их было около четырех тысяч в месяц, то в мае это число увеличилось в три раза до 12 661. Более 10 тысяч обращений было связано с увольнениями. В докладе также учитывались обращения в правозащитный штаб «Агоры» и официальная статистика правительства. Согласно этим данным, больше всего от пандемии и принятых государством мер пострадали повара образовательных учреждений, врачи и курьеры.
Авторы отмечают, что отсутствие понятия «нерабочие дни» в российском законодательстве также может привести к росту числа немотивированных уголовных дел по статье о невыплате заработной платы (ст. 145.1 УК). Из-за нарушений трудовых прав выросло число прокурорских проверок работодателей, что в дальнейшем приведет к возбуждению уголовных дел. Юристы «Агоры» настаивают, что эти дела должны быть прекращены, потому что работодатели по объективной причине не могли выплачивать зарплаты.
«Многих проблем в трудовом секторе экономики можно было бы избежать при введении государством режима чрезвычайной ситуации, однако были приняты иные меры», — говорится в докладе.
Юристы отмечают, что власти продолжили использовать нерегламентированное понятие «нерабочие дни» и после пандемии: такими днями сделали празднование 75-летия Победы 24 июня и голосование по поправкам к Конституции 1 июля.
«Агора» предложила закрепить понятие «нерабочие дни» в Трудовом кодексе и разъяснить четкий порядок исполнения указа президента о сохранении заработной платы сотрудникам. Кроме того, юристы обратились в Международную организацию труда с просьбой призвать российское правительство соблюдать международные трудовые нормы, чтобы преодолеть социально-экономические последствия пандемии.