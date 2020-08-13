«Агора»: количество нарушений трудовых прав в России выросло в десятки раз на фоне пандемии коронавируса

Международная правозащитная организация «Агора» выпустила доклад о нарушении прав работников и несовершенстве российского «коронавирусного» законодательства. Исследование подготовили адвокаты Федор Сирош, Валерия Аршинова и юрист Регина Гаязова.

Правозащитники утверждают, что введение «нерабочих дней» с обязательной выплатой зарплаты спровоцировали массовые увольнения, неоплачиваемые отпуска и переводы на удаленную работу со снижением заработка. Согласно статистике, на которую опираются авторы доклада, в период пандемии резко выросло количество обращений в инспекцию труда. Если с января по март их было около четырех тысяч в месяц, то в мае это число увеличилось в три раза до 12 661. Более 10 тысяч обращений было связано с увольнениями. В докладе также учитывались обращения в правозащитный штаб «Агоры» и официальная статистика правительства. Согласно этим данным, больше всего от пандемии и принятых государством мер пострадали повара образовательных учреждений, врачи и курьеры.

Авторы отмечают, что отсутствие понятия «нерабочие дни» в российском законодательстве также может привести к росту числа немотивированных уголовных дел по статье о невыплате заработной платы (ст. 145.1 УК). Из-за нарушений трудовых прав выросло число прокурорских проверок работодателей, что в дальнейшем приведет к возбуждению уголовных дел. Юристы «Агоры» настаивают, что эти дела должны быть прекращены, потому что работодатели по объективной причине не могли выплачивать зарплаты.

«Многих проблем в трудовом секторе экономики можно было бы избежать при введении государством режима чрезвычайной ситуации, однако были приняты иные меры», — говорится в докладе.

Юристы отмечают, что власти продолжили использовать нерегламентированное понятие «нерабочие дни» и после пандемии: такими днями сделали празднование 75-летия Победы 24 июня и голосование по поправкам к Конституции 1 июля.

«Агора» предложила закрепить понятие «нерабочие дни» в Трудовом кодексе и разъяснить четкий порядок исполнения указа президента о сохранении заработной платы сотрудникам. Кроме того, юристы обратились в Международную организацию труда с просьбой призвать российское правительство соблюдать международные трудовые нормы, чтобы преодолеть социально-экономические последствия пандемии.