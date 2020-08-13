Мособлсуд отменил решение об аресте журналиста «Росдержавы» из-за возможного конфликта интересов

Московский областной суд отменил решение Люберецкого городского суда о содержании журналиста «Росдержавы» Яна Кателевского под стражей, а также сократил срок его предполагаемого пребывания в СИЗО до 18 августа. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщает «ОВД-Инфо».

Судье Михаилу Милушову, который ранее вынес Кателевскому меру пресечения в виде заключения под стражу, отправлено частное определение. Содержание определения пока не раскрывается, однако известно, что теперь дело журналиста будет рассматриваться в Люберецком городском суде в другом составе. Адвокат Кателевского Ольга Балабанова считает, что Милушов мог иметь личную заинтересованность в деле.

«Ян просил, чтобы судья взял самоотвод в связи с тем, что он является супругом известной судьи Голышевой, в отношении которой Ян в своих средствах массовой информации давал материалы и диктофонную запись», – рассказала она.

Напомним, Яна Кателевского обвиняют по части 2 статьи 167 УК РФ (порча имущества из хулиганских побуждений): следствие утверждает, что Кателевский сделал вмятину в машине неизвестного владельца. Его вместе с другим блогером «Росдержавы» Александром Дороговым задержали ночью 29 июля в Подмосковье. На следующий день Кателевскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дорогова и Кателевского также подозревают и в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) 1,3 млн рублей у сотрудника ДПС якобы за обещание не публиковать видео о нем. Сам журналист связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.