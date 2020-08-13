Офисы «Яндекса» и Uber в Минске заблокировали неизвестные люди с оружием

В минских офисах «Яндекс.Такси» и Uber происходят обыски, сообщает издание Onliner со ссылкой на пресс-службы сервисов.

«Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы „Яндекса“ в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник ТАСС. В пресс-службе компании добавили, что выясняют детали происходящего.

The Village Беларусь со ссылкой на несколько источников сообщал, что силовики могут приехать и в минский офис Wargaming — одного из крупнейших в мире разработчиков компьютерных игр. Информация об этом не нашла подтверждения: в пресс-службе компании заявили, что в офисе все спокойно, нет ни эвакуации, ни обысков.

Напомним, с 9 августа в Беларуси наблюдаются серьезные проблемы с интернетом: пользователи жалуются на отсутствие доступа ко всем основным соцсетям, мессенджерам и поисковым системам, есть сложности с доступом к YouTube, Telegram, некоторым VPN и TOR-сервисам. Люди из других стран не могут зайти на сайты ряда СМИ страны с национальным белорусском доменом .by.

По официальной версии властей и Александра Лукашенко, всему виной кибератаки из-за рубежа, однако IT-эксперты и правозащитные организации называют это государственным интернет-шатдауном.