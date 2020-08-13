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№ 86 от 12 августа 2020

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В России выявили 5 057 новых случаев заражения коронавирусом

Общество86

86
 

За сутки в России коронавирус диагностировали у еще 5 057 человек. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. 

Общее число заболевших в стране после начала распространения инфекции превысило 907 тысяч. В Москве за сутки коронавирусом заразились 692 человека, в Свердловской области — 162, в Санкт-Петербург  — 160. Следом по числу новых заболевших идут Московская область (+148) и Нижний Новгород (+130).

За сутки в России скончались 124 человека, из них 11 — в Москве. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 4622. В Петербурге непосредственно от инфекции умерли еще 15 пациентов, в Свердловской области — 7. 

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия сейчас находится на четвертом месте по числу зафиксированных случаев COVID-19. По этому показателю ее опережают США, Бразилия и Индия. Всего с начала распространения коронавируса его выявили более чем у 20 миллионов жителей планеты. 

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус
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