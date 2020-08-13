Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Разбор

20 лет гибели АПЛ «Курск». Специальный выпуск «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 86 от 12 августа 2020

Читать номер

Суд в Татарстане повторно оправдал мужчину, подозреваемого в изнасиловании 1,5-годовалой дочери

Общество19

Иван Жилинспецкор

19
 

Городской суд Бугульмы во второй раз оправдал местного жителя Сергея Кукушкина, которого Следственный комитет заподозрил в изнасиловании 1,5-годовалой дочери.

Мужчину признали виновным в причинении легкого вреда здоровью ребенка (ст. 115 УК РФ), но сочли недоказанным сексуальный характер его действий (ст. 132 УК).

«Приговор мы будем обжаловать. Считаем, что вина в совершении насильственных действий сексуального характера также доказана», – заявил «Новой газете» старший помощник прокурора республики Татарстан Руслан Галиев.

Решением Бугульминского суда, Сергей Кукушкин приговорен к 80 часам исправительных работ.

В апреле этого года суд в Бугульме также оправдал Кукушкина по делу об изнасиловании дочери. Суд указал, что следствие не предоставило никаких доказательств виновности мужчины, кроме его признательных показаний. Сам Кукушкин заявил, что признания были получены следствием обманным путем – его пообещали отпустить из-под стражи.

По словам мужчины, он случайно причинил девочке ранение в области паха треснутым кольцом, когда менял ей подгузник.

Теги:
татарстан, nt

Сотрудники белорусских IT-компаний призвали прекратить насилие силовиков в стране

Общество231

231
 

Более 500 инвесторов, разработчиков и сотрудников белорусских IT-компаний потребовали от властей страны прекратить насилие в стране. Их отрытое письмо опубликовано на портале Dev.by.

«В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — отметили в они в своем обращении.

Представители IT-отрасли предупредили, что в ближайшее время специалисты начнут уезжать из Беларуси, а зарубежные инвесторы перестанут вкладывать средства в беларусские IT-компании. Все это, в итоге, может привезти к замедлению роста сектора и уменьшению налоговых поступлений. « Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий», — говорится в письме.

Подписавшие документы работники IT-компаний также потребовали освободить всех политзаключенных и задержанных, провести новые выборы и обеспечить белорусов свободным доступом к информации.

Теги:
sn, it, протесты, беларусь
Больше интересного в вашей ленте
Химический секс
Вы будете видеть меньше такого
Их не смущает разница в возрасте. Взгляните на спортсменок, которые значительно младше своих спутников
Вы будете видеть меньше такого
«Лиса Рулит» разобрала новую Lada Niva и удивилась ржавчине
Вы будете видеть меньше такого
8 легендарных шоу, на которых моделям приходилось выходить голыми на подиум
Вы будете видеть меньше такого
«Горец» – SUV с 4x4 из Японии, с которым не расстаются по 15 лет. Стоит около 550 тысяч
Вы будете видеть меньше такого
Венеция перезапускает туризм
Вы будете видеть меньше такого
Roomster – образцовая семейная машина. Оцинковка, расход 7 литров и за 330-450 тысяч
Вы будете видеть меньше такого
В каких условиях живёт Лариса Долина. Небольшая экскурсия по квартире Ларисы Долиной.
Вы будете видеть меньше такого
Как я превратила дачный участок в островок безмятежности, не убивая на это все свободное время
Вы будете видеть меньше такого
10 российских знаменитостей, похожих на персонажей сериала "Великолепный век"
Вы будете видеть меньше такого
Как сделать неубиваемую садовую фигурку. Можно мыть, кидать, а ей ничего не будет - проверено😉👌
Вы будете видеть меньше такого
" Великолепный век" сериал и история.Шехзаде Джихангир-реальная жизнь и тяжелая судьба последнего сына султана…
Вы будете видеть меньше такого
Ученые воссоздали лицо человека, голова которого была насажена на кол 8000 лет назад
Вы будете видеть меньше такого
Турция жестко обратилась к Армении. Новости "Москва-Баку" с Инной Лисовской
Вы будете видеть меньше такого
Анапа 3 июля - Пляж и курорт. Отдыхающих на пляже очень много
Вы будете видеть меньше такого
Как придать забору из сетки-рабицы невероятно красивый вид
Вы будете видеть меньше такого
Не делайте этого: что сокращает жизнь кошке?
Вы будете видеть меньше такого
Прикормка для ловли карпа
Вы будете видеть меньше такого
Тест на внимательность. На картинке есть слово, которое отличается одной буквой от слова СТРИЖКА
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: россиян ждёт необычный сентябрь
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera