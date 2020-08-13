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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
Суд в Татарстане повторно оправдал мужчину, подозреваемого в изнасиловании 1,5-годовалой дочери
Иван Жилинспецкор
Городской суд Бугульмы во второй раз оправдал местного жителя Сергея Кукушкина, которого Следственный комитет заподозрил в изнасиловании 1,5-годовалой дочери.
Мужчину признали виновным в причинении легкого вреда здоровью ребенка (ст. 115 УК РФ), но сочли недоказанным сексуальный характер его действий (ст. 132 УК).
«Приговор мы будем обжаловать. Считаем, что вина в совершении насильственных действий сексуального характера также доказана», – заявил «Новой газете» старший помощник прокурора республики Татарстан Руслан Галиев.
Решением Бугульминского суда, Сергей Кукушкин приговорен к 80 часам исправительных работ.
В апреле этого года суд в Бугульме также оправдал Кукушкина по делу об изнасиловании дочери. Суд указал, что следствие не предоставило никаких доказательств виновности мужчины, кроме его признательных показаний. Сам Кукушкин заявил, что признания были получены следствием обманным путем – его пообещали отпустить из-под стражи.
По словам мужчины, он случайно причинил девочке ранение в области паха треснутым кольцом, когда менял ей подгузник.
Сотрудники белорусских IT-компаний призвали прекратить насилие силовиков в стране
Более 500 инвесторов, разработчиков и сотрудников белорусских IT-компаний потребовали от властей страны прекратить насилие в стране. Их отрытое письмо опубликовано на портале Dev.by.
«В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — отметили в они в своем обращении.
Представители IT-отрасли предупредили, что в ближайшее время специалисты начнут уезжать из Беларуси, а зарубежные инвесторы перестанут вкладывать средства в беларусские IT-компании. Все это, в итоге, может привезти к замедлению роста сектора и уменьшению налоговых поступлений. « Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий», — говорится в письме.
Подписавшие документы работники IT-компаний также потребовали освободить всех политзаключенных и задержанных, провести новые выборы и обеспечить белорусов свободным доступом к информации.