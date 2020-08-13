Сотрудники белорусских IT-компаний призвали прекратить насилие силовиков в стране

Более 500 инвесторов, разработчиков и сотрудников белорусских IT-компаний потребовали от властей страны прекратить насилие в стране. Их отрытое письмо опубликовано на портале Dev.by.

«В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — отметили в они в своем обращении.

Представители IT-отрасли предупредили, что в ближайшее время специалисты начнут уезжать из Беларуси, а зарубежные инвесторы перестанут вкладывать средства в беларусские IT-компании. Все это, в итоге, может привезти к замедлению роста сектора и уменьшению налоговых поступлений. « Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий», — говорится в письме.

Подписавшие документы работники IT-компаний также потребовали освободить всех политзаключенных и задержанных, провести новые выборы и обеспечить белорусов свободным доступом к информации.