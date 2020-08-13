Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Разбор

20 лет гибели АПЛ «Курск». Специальный выпуск «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 86 от 12 августа 2020

Читать номер

Сотрудники белорусских IT-компаний призвали прекратить насилие силовиков в стране

Общество25

25
 

Более 500 инвесторов, разработчиков и сотрудников белорусских IT-компаний потребовали от властей страны прекратить насилие в стране. Их отрытое письмо опубликовано на портале Dev.by.

«В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — отметили в они в своем обращении.

Представители IT-отрасли предупредили, что в ближайшее время специалисты начнут уезжать из Беларуси, а зарубежные инвесторы перестанут вкладывать средства в беларусские IT-компании. Все это, в итоге, может привезти к замедлению роста сектора и уменьшению налоговых поступлений. « Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий», — говорится в письме.

Подписавшие документы работники IT-компаний также потребовали освободить всех политзаключенных и задержанных, провести новые выборы и обеспечить белорусов свободным доступом к информации.

Теги:
sn, it, протесты, беларусь

«При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия»: Дегтярев раскритиковал использование флагов Беларуси на митингах в Хабаровске 

Общество1 945

1 9453
 

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал «вакханалией» использование белорусских флагов на митингах, которые продолжаются в городах региона в поддержку арестованного экс-главы края Сергея Фургала. Такое мнение он высказал в интервью «Известиям».

Дегтярев вновь заявил, что в демонстрациях могут принимать участие не только жители края. «На этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте. У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается», — заметил он.

Чиновник сообщил, что понимает чувства жителей Хабаровска, которые недовольны действиями властей в отношении экс-губернатора региона, однако сам он на митинги выходить не будет из-за своего высокого поста. «Не положено. Но свое положительное отношение я уже высказал, раз, наверное, 200 за последние три недели. И, к сожалению, некоторые меня не слышат», — пояснил он.

Протесты в регионе продолжаются уже больше месяца. Жители края выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств бизнесменов 15 лет назад и увезли в Москву. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске. Назначенный на место Фургала Михаил Дегтярев ранее заявлял о том, что митинги в городе якобы организованы иностранцами.

Теги:
sn, протесты, хабаровск, фургал
Больше интересного в вашей ленте
Химический секс
Вы будете видеть меньше такого
Их не смущает разница в возрасте. Взгляните на спортсменок, которые значительно младше своих спутников
Вы будете видеть меньше такого
«Лиса Рулит» разобрала новую Lada Niva и удивилась ржавчине
Вы будете видеть меньше такого
8 легендарных шоу, на которых моделям приходилось выходить голыми на подиум
Вы будете видеть меньше такого
«Горец» – SUV с 4x4 из Японии, с которым не расстаются по 15 лет. Стоит около 550 тысяч
Вы будете видеть меньше такого
Венеция перезапускает туризм
Вы будете видеть меньше такого
Roomster – образцовая семейная машина. Оцинковка, расход 7 литров и за 330-450 тысяч
Вы будете видеть меньше такого
В каких условиях живёт Лариса Долина. Небольшая экскурсия по квартире Ларисы Долиной.
Вы будете видеть меньше такого
Как я превратила дачный участок в островок безмятежности, не убивая на это все свободное время
Вы будете видеть меньше такого
10 российских знаменитостей, похожих на персонажей сериала "Великолепный век"
Вы будете видеть меньше такого
Как сделать неубиваемую садовую фигурку. Можно мыть, кидать, а ей ничего не будет - проверено😉👌
Вы будете видеть меньше такого
" Великолепный век" сериал и история.Шехзаде Джихангир-реальная жизнь и тяжелая судьба последнего сына султана…
Вы будете видеть меньше такого
Ученые воссоздали лицо человека, голова которого была насажена на кол 8000 лет назад
Вы будете видеть меньше такого
Турция жестко обратилась к Армении. Новости "Москва-Баку" с Инной Лисовской
Вы будете видеть меньше такого
Анапа 3 июля - Пляж и курорт. Отдыхающих на пляже очень много
Вы будете видеть меньше такого
Как придать забору из сетки-рабицы невероятно красивый вид
Вы будете видеть меньше такого
Не делайте этого: что сокращает жизнь кошке?
Вы будете видеть меньше такого
Прикормка для ловли карпа
Вы будете видеть меньше такого
Тест на внимательность. На картинке есть слово, которое отличается одной буквой от слова СТРИЖКА
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: россиян ждёт необычный сентябрь
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera