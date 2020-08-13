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№ 86 от 12 августа 2020

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«При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия»: Дегтярев раскритиковал использование флагов Беларуси на митингах в Хабаровске 

Общество73

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал «вакханалией» использование белорусских флагов на митингах, которые продолжаются в городах региона в поддержку арестованного экс-главы края Сергея Фургала. Такое мнение он высказал в интервью «Известиям».

Дегтярев вновь заявил, что в демонстрациях могут принимать участие не только жители края. «На этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте. У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается», — заметил он.

Чиновник сообщил, что понимает чувства жителей Хабаровска, которые недовольны действиями властей в отношении экс-губернатора региона, однако сам он на митинги выходить не будет из-за своего высокого поста. «Не положено. Но свое положительное отношение я уже высказал, раз, наверное, 200 за последние три недели. И, к сожалению, некоторые меня не слышат», — пояснил он.

Протесты в регионе продолжаются уже больше месяца. Жители края выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств бизнесменов 15 лет назад и увезли в Москву. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске. Назначенный на место Фургала Михаил Дегтярев ранее заявлял о том, что митинги в городе якобы организованы иностранцами.

Теги:
sn, протесты, хабаровск, фургал
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