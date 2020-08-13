ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты французского клуба «ПариСен-Жермен» вышли в полуфинал Лиги чемпионов после победы над итальянской «Аталантой». Это самое успешное с 1995 года выступление парижской команды в турнире.

Игра 1/4 турнира закончилась со счетом 2:1 в пользу ПСЖ. Счет был открыт на 26-й минуте: мяч в ворота ПСЖ отправил игрок «Аталанты» Марио Пашалич. До конца основого времени счет оставался неизменным, однако в добавленное время игроки ПСЖ Маркиньос (90) и Шупо-Мотинг (90+3) забили по голу.

За выход в полуфинал также поборятся «Лейпциг» (Германия) и «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания) и «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия) и «Лион» (Франция).