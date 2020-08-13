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№ 86 от 12 августа 2020

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ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Спорт1 618

1 618
 

Футболисты французского клуба «ПариСен-Жермен» вышли в полуфинал Лиги чемпионов после победы над итальянской «Аталантой». Это самое успешное с 1995 года выступление парижской команды в турнире.

Игра 1/4 турнира закончилась со счетом 2:1 в пользу ПСЖ. Счет был открыт на 26-й минуте: мяч в ворота ПСЖ отправил игрок «Аталанты» Марио Пашалич. До конца основого времени счет оставался неизменным, однако в добавленное время игроки ПСЖ Маркиньос (90) и Шупо-Мотинг (90+3) забили по голу.

За выход в полуфинал также поборятся «Лейпциг» (Германия) и «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания) и «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия) и «Лион» (Франция).

Теги:
футбол, nt

Что произошло за ночь 13 августа. Коротко

Общество3 697

Александра НовиковаКорреспондент

3 697
 
  • В столице Беларуси протестующие окончательно разошлись около двух часов ночи. Во время вчерашней акции демонстранты перекрывали дороги, однако их быстро разгоняли силовики. Основными центрами протестов вновь стали районы Серебрянка, Каменная горка, а также Уручье и Малиновка.
  • Адвокат задержанного в Беларуси политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова сообщил о пытках его подзащитного в изоляторе. Его заставляли в течение шести часов стоять в комнате метр на метр без питья, без еды, без возможности присесть или прилечь. Кроме того, с ним регулярно проводят беседы отдельно от официального следствия.
  • За последние сутки в Москве непосредственно от коронавируса скончались 11 человек. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве выросло до 4622, а во всей России — до 15 271. С начала распространения инфекции в стране ее выявили более чем у 902 тысяч человек.
  • Мужчину, оставившему двух сыновей в «Шереметьево», ограничили в родительских правах. Такое решение принял суд Комсомольска-на-Амуре, где жила семья мальчиков. Напомним, инцидент в столичном аэропорту произошел в конце января: детей обнаружили в зале прилета с запиской от отца, в котором говорилось, что ему нечем кормить детей.
  • Впервые с 1995 года «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Вчера команде из Парижа удалось обыграть итальянскую «Аталанту»: встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Оба гола французы забили на последних минутах игры.

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Теги:
sn, шкляров, беларусь, футбол
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