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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 13 августа. Коротко
Общество223
Александра НовиковаКорреспондент
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- В столице Беларуси протестующие окончательно разошлись около двух часов ночи. Во время вчерашней акции демонстранты перекрывали дороги, однако их быстро разгоняли силовики. Основными центрами протестов вновь стали районы Серебрянка, Каменная горка, а также Уручье и Малиновка.
- Адвокат задержанного в Беларуси политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова сообщил о пытках его подзащитного в изоляторе. Его заставляли в течение шести часов стоять в комнате метр на метр без питья, без еды, без возможности присесть или прилечь. Кроме того, с ним регулярно проводят беседы отдельно от официального следствия.
- За последние сутки в Москве непосредственно от коронавируса скончались 11 человек. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве выросло до 4622, а во всей России — до 15 271. С начала распространения инфекции в стране ее выявили более чем у 902 тысяч человек.
- Мужчину, оставившему двух сыновей в «Шереметьево», ограничили в родительских правах. Такое решение принял суд Комсомольска-на-Амуре, где жила семья мальчиков. Напомним, инцидент в столичном аэропорту произошел в конце января: детей обнаружили в зале прилета с запиской от отца, в котором говорилось, что ему нечем кормить детей.
- Впервые с 1995 года «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Вчера команде из Парижа удалось обыграть итальянскую «Аталанту»: встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Оба гола французы забили на последних минутах игры.
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