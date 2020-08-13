Адвокат задержанного в Беларуси колумниста «Новой» Шклярова сообщил о пытках подзащитного в СИЗО

Адвокат Антон Гашинский, защищающий российского политтехнолога и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова, сообщил в интервью «Новой» о пытках в отношении его клиента.

По словам Гашинского, Шклярову не разрешают передавать и получать письма от родных, запрещают вести какие-либо записи, не дают мыться. Шклярова заставляют ежедневно бриться без пены и гелей, несмотря на сильнейшее раздражение кожи, грозя в случае отказа карцером. Также на всю ночь в СИЗО включают на полную громкость советскую музыку.

Кроме того, по словам Гашинского, его клиенту запрещают передавать книги, разрешая читать лишь имеющиеся в наличие в местной библиотеке Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

«Показательный момент был, когда мы с ним встречались, и после встречи с адвокатом его завели в отдельную комнату, где раздели догола, с пристрастием обыскали и после этого поставили в «стакан». «Стакан» — это комната метр на метр без сидячего места, где он провел шесть часов стоя: без питья, без еды, без возможности присесть или прилечь», — рассказал Гашинский.

По словам защитника Шклярова, к его клиенту в камеру регулярно приходят некие люди, которые ведут с ним беседы отдельно от официального следствия. Какие-либо детали об этих людях или содержании бесед Шклярову рассказывать запрещено даже своему адвокату.

«Он вообще говорит о них только шепотом. Он боится, очень сильно боится за свою безопасность и безопасность своей семьи», — уточнил Гашинский.

Виталия Шклярова задержали 29 июля по делу белорусского YouTube-блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК Белоруссии отказал в регистрации для участия в кампании за пост президента. По версии правоохранителей, Шкляров консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни» (так называется видеоблог Тихановского), и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат.

Претензии правоохранителей вызвало то, что Шкляров помогал Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. 7 августа Шклярову предъявили обвинение по по ч. 1 ст. 342 УК РБ «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». По этой статье предусматривается наказание до трех лет лишения свободы.

Шкляров отрицает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.