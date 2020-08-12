«Уходи, пока не стало слишком поздно»: лауреат Нобелевской премии по литературе Алексиевич обратилась к Лукашенко

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко, призвав его уйти в отставку на фоне массовых протестов в стране.

«Хочу сказать то, что прекрасно сказала Светлана Калинкина — уходи красиво, — сказала Алексиевич в интервью «Радыё Свабода», – Но не получится, уже кровь. Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросишь народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи.

Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. Именно твое желание требует крови.

Протоколы голосования должны быть вывешены на всех избирательных участках. Чтобы люди видели, как они голосовали. <...> Пусть люди увидят, сколько и за кого было голосов. Думаю, победила Светлана (Тихановская — ред.), не сомневаюсь. Люди хотят перемен».

После начавшихся в Беларуси акций протеста и их жесткого подавления с критикой в адрес Лукашенко выступили политики и общественные деятели из западных стран. Так, в среду с открытым письмом к президенту Александру Лукашенко обратился выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Он назвал поведение властей страны «мракобесием и тиранией» и отказался от ордена, врученного ему Лукашенко.