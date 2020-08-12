Посольство России в Минске назвало приоритетной задачей возвращение боевиков «ЧВК Вагнера»

Посольство России в Беларуси работает над возвращением задержанных в июле россиян, которых Минск считает наемниками «ЧВК Вагнера», сообщает РБК со ссылкой на российское дипведомство.

«Задача эта для посольства в данный момент приоритетная», — подчеркивается в сообщении. Источник «Интерфакса» подтвердил, что наемники из «ЧВК Вагнера» могут быть переданы России в ближайшее время.

Напомним, в Беларуси уже четвертый день подряд проходят акции протеста, на которых задерживают в том числе и российских граждан. Информации о некоторых из них по-прежнему нет. Так, координатора «Открытой России» Игоря Рогова, которого задержали силовые структуры Беларуси, отпустили на свободу в Минске «под условием немедленного выезда» из страны, однако его соратник Артем Важенков, также задержанный накануне, до сих пор находится в СИЗО в Минске, связи с ним нет.

Отметим, что оба участника «Открытой России», по информации Следственного комитета Беларуси, находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. На протяжении четырех дней протестов задерживали и российских журналистов, о некоторых из них ничего не было изветсно десятки часов.

Кроме того, в конце июля под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 иностранцев: КГБ Беларуси заявило, что это были российские наемники из «ЧВК Вагнера».