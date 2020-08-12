«Еврорадио»: следствие считает, что задержанный в Беларуси американский политолог Горелик связан со Шкляровым и «делом Тихановского»

Преподавателя американского Джорджтаунского университета Стаса Горелика, задержанного в Беларуси в ночь на 12 августа, следствие связывает с делом арестованного блогера Сергея Тихановского. Это выяснило «Еврорадио».

По его информации, Горелика силовики связывают с этим делом через другого политолога Виталия Шклярова, тоже задержанного в Беларуси, но до президентских выборов. «Еврорадио» пишет, что Горелик сейчас находится в СИЗО КГБ. Других подробностей оно не приводит. «Пока ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал «Новой газете» адвокат Шклярова Антон Гашинский.

Горелик оказался в Беларуси в середине марта из США из-за пандемии коронавируса, рассказал его отец Лев Tut.by: «Он не должен был находиться здесь сейчас. Планировал провести исследование в Армении, а потом вернуться в США. Но из-за пандемии не мог получить визу, границы оставались закрытыми».

С обыском, по словам отца политолога, к нему пришли около 1:30 12 августа. Силовики приходили и к его родителям, а также к сестре. Во время разговора с изданием Лев Горелик узнал, что с обыском хотят прийти и к 91-летнему дедушке Стаса. В документах была указана статья о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).

Политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова задержали 29 июля. По версии правоохранителей, Шкляров консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни» (так называется видеоблог Тихановского), и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат. Самого Тихановского, который хотел выдвинуться в президенты, задержали в конце мая, он арестован и против него возбуждено несколько дел, в том числе о массовых беспорядках.