В Москве задержали участников акции в поддержку жителей Беларуси

У посольства Беларуси в Москве задержали не менее трех человек, участвовавших в акции в поддержку протестующих жителей страны, пишет «Дождь». ТАСС сообщает о как минимум пяти задержанных.

Сегодня у посольства Беларуси собрались около 150 человек. Полиция пытается разогнать собравшихся, акция переросла в стихийное шествие: люди пошли вниз по бульвару к метро «Китай-город». Корреспондент «Новой газеты» передает, что к 21:15 у посольства остались около 20 человек, к нему снова приехали автозаки. Оставшихся участников акции полиция разгоняет. Позже свечки затоптали.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

обновлено 21:40 Задержания продолжаются. Двоих мужчин занесли в автозак, один их них кричал, что просто гуляет. Оставшихся у посольства людей вновь оттесняют со словами «Ваша акция не согласована с органами представительной власти». Незадолго до этого еще был задержан мужчина, выкрикнувший оскорбление в адрес Лукашенко.

Первая акция у посольства прошла 10 августа. Собравшиеся выступили в поддержку жителей Беларуси, несогласных с результатами президентских выборов, а также потребовали освободить российских журналистов, задержанных на протестах. 9 августа, в день выборов, находящиеся в Москве могли проголосовать в здании дипмиссии, однако успели это сделать далеко не все, из-за чего люди долго не расходились и требовали разрешить им проголосовать.

В Беларуси протесты вспыхнули после завершения голосования на выборах. ЦИК утверждает, что, по предварительным данным, на них с большим отрывом лидирует действующий президент Александр Лукашенко, у его главной соперницы Светланы Тихановской — только около 10% голосов. Наблюдатели заявляли о нарушениях на выборах, а Тихановская говорила, что итоги, озвученные Центризбиркомом, не признает.

Тихановская сейчас находится в Литве. После того, как стало известно, что она там, появились два видеообращения, в одном из которых Тихановская просила сограждан «не противостоять милиции, не выходить на площади». Текст обращения она читала с листа. В МИД Литвы говорили, что записи были сделаны под давлением властей Беларуси. Штаб Тихановской считает, что ролик, в котором она просит не участвовать жителей страны в протестах, был записан в ЦИК, где Тихановская находилась до позднего вечера 10 августа без адвоката.