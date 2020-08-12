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№ 86 от 12 августа 2020

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Жителя Тюмени оштрафовали за картинку с Путиным в социальных сетях

Общество3

Юлия БаталоваНовая газета

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Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал жителя Фархутдинова Р. на 2ооо рублей по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

Мужчина опубликовал со своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» картинку, включенную в список запрещенных для распространения материалов на территории России. Фархутдинов разместил ее в комментариях под постом городского паблика «Типичная Тюмень». Картинка была подписана так: «Граждане России, будьте бдительны! Падает рейтинг, ждите терактов. Закономерность». На самом изображении был человек в черной маске, по силуэту похожий на президента Путина. Решением Октябрьского суда в Санкт-Петербурге в 2017 году картинка признана запрещенной. 

«Перед указанным изображением мужчина оставил комментарий «Ждите теракты и очередную войну. Магнитогорск уже начал», Тем самым, гражданином совершено правонарушение, которое посягает на общественную безопасность и порядок, результатом данных действий явилось распространение экстремистских материалов. Гражданин не признал свою вину, ранее к административной ответственности не привлекался, поэтому суд счел возможным назначить ему наказание в виде штрафа», – прокомментировали «Новой» в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

В 2017 году эту же картинку использовало украинское издание «Цензору.Нет» в качестве иллюстрации статьи украинского блогера Александра Мережко «Зачем Путину понадобились теракты в Питере?». По требованию прокуратуры статью вместе с картинкой запретили в один день.

Теги:
экстремизм, соцсети, штрафы

Прокуратура запросила 14 лет колонии для жителя Татарстана, которого ранее оправдали по делу о сексуальном насилии над дочерью

Общество1 341

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В Бугульминском городском суде Татарстана прокуратура попросила приговорить 27-летнего Сергея Кукушкина к 14 годам колонии строгого режима по делу о сексуальном насилии над полуторагодоваловой дочкой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Отца девочки обвиняют в насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК). Сам Кукушкин рассказывал, что у его дочки полутора лет началось кровотечение, когда он менял ей памперс. Врач-гинеколог, к которому обратилась семья, сообщил в полицию о насилии в отношении ребенка, после чего в отношении Кукушкина возбудили уголовное дело. Сам мужчина в суде говорил, что «просто психанул».

В апреле обвинение уже просило приговорить Сергея Кукушкина к 14 годам колонии, но Бугульминский суд вынес оправдательный приговор из-за отсутствия состава преступления. Прокуратура обжаловала это решение. В июле Верховный суд Татарстана отменил  приговор и направил дело на новое рассмотрение.

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