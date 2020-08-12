Жителя Тюмени оштрафовали за картинку с Путиным в социальных сетях

Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал жителя Фархутдинова Р. на 2ооо рублей по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

Мужчина опубликовал со своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» картинку, включенную в список запрещенных для распространения материалов на территории России. Фархутдинов разместил ее в комментариях под постом городского паблика «Типичная Тюмень». Картинка была подписана так: «Граждане России, будьте бдительны! Падает рейтинг, ждите терактов. Закономерность». На самом изображении был человек в черной маске, по силуэту похожий на президента Путина. Решением Октябрьского суда в Санкт-Петербурге в 2017 году картинка признана запрещенной.

«Перед указанным изображением мужчина оставил комментарий «Ждите теракты и очередную войну. Магнитогорск уже начал», Тем самым, гражданином совершено правонарушение, которое посягает на общественную безопасность и порядок, результатом данных действий явилось распространение экстремистских материалов. Гражданин не признал свою вину, ранее к административной ответственности не привлекался, поэтому суд счел возможным назначить ему наказание в виде штрафа», – прокомментировали «Новой» в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

В 2017 году эту же картинку использовало украинское издание «Цензору.Нет» в качестве иллюстрации статьи украинского блогера Александра Мережко «Зачем Путину понадобились теракты в Питере?». По требованию прокуратуры статью вместе с картинкой запретили в один день.