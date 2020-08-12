Прокуратура запросила 14 лет колонии для жителя Татарстана, которого ранее оправдали по делу о сексуальном насилии над дочерью

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, который сейчас проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Сейчас Ефремов пришел в себя, его состояние улучшилось, но медики оценивают его как средней тяжести. Актер лечится, восстанавливается», — рассказал адвокат.

По словам защитника, артист находится в Боткинской больнице, однако, по данным ТАСС, в клинике отрицают наличие пациента по имени Михаил Ефремов. Пашаев предположил, что опровержение было «технической ошибкой».

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда 11 августа. Актер с трудом смог выйти из машины, которая привезла его к суду, где должно было проходить очередное заседание по его делу. Вскоре артиста вынесли из здания на носилках и увезли на машине «скорой». В итоге Пресненский районный суд решил отложить заседание по делу актера на 18 августа, сообщили «Новой» в пресс-службе суда.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который находился за рулем фургона «Лада». Ефремов на собственном автомобиле выехал на встречную и врезался в фургон. Экспертиза вскоре установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремову предъявлено обвинение в по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»; суд оставил его под домашним арестом.