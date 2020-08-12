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20 лет гибели АПЛ «Курск». Специальный выпуск «Новой»

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№ 86 от 12 августа 2020

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Прокуратура запросила 14 лет колонии для жителя Татарстана, которого ранее оправдали по делу о сексуальном насилии над дочерью

Общество2

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В Бугульминском городском суде Татарстана прокуратура попросила приговорить 27-летнего Сергея Кукушкина к 14 годам колонии строгого режима по делу о сексуальном насилии над полуторагодоваловой дочкой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Отца девочки обвиняют в насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК). Сам Кукушкин рассказывал, что у его дочки полутора лет началось кровотечение, когда он менял ей памперс. Врач-гинеколог, к которому обратилась семья, сообщил в полицию о насилии в отношении ребенка, после чего в отношении Кукушкина возбудили уголовное дело. Сам мужчина в суде говорил, что «просто психанул».

В апреле обвинение уже просило приговорить Сергея Кукушкина к 14 годам колонии, но Бугульминский суд вынес оправдательный приговор из-за отсутствия состава преступления. Прокуратура обжаловала это решение. В июле Верховный суд Татарстана отменил  приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Медики диагностировали инсульт у актера Михаила Ефремова. Накануне его госпитализировали из зала суда

Общество640

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Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, который сейчас проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Сейчас Ефремов пришел в себя, его состояние улучшилось, но медики оценивают его как средней тяжести. Актер лечится, восстанавливается», — рассказал адвокат. 

По словам защитника, артист находится в Боткинской больнице, однако, по данным ТАСС, в клинике отрицают наличие пациента по имени Михаил Ефремов. Пашаев предположил, что опровержение было «технической ошибкой». 

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда 11 августа. Актер с трудом смог выйти из машины, которая привезла его к суду, где должно было проходить очередное заседание по его делу. Вскоре артиста вынесли из здания на носилках и увезли на машине «скорой». В итоге Пресненский районный суд решил отложить заседание по делу актера на 18 августа, сообщили «Новой» в пресс-службе суда. 

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который находился за рулем фургона «Лада». Ефремов на собственном автомобиле выехал на встречную и врезался в фургон. Экспертиза вскоре установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков. 

Ефремову предъявлено обвинение в по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»; суд оставил его под домашним арестом.

Теги:
авария, ефремов
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