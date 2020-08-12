«Мне стыдно носить ваш орден»: дирижер Владимир Спиваков отказался от награды, врученной ему Лукашенко

Народный артист СССР, выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков обратился с открытым письмом к президенту Александру Лукашенко на фоне протестов в Беларуси.

Музыкант, который не раз был в Минске с концертами, раскритиковал действия белорусских властей и жесткие разгоны протестующих.

«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», — пишет Спиваков в обращении.

По его словам, сегодня его сердце «бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод ,включая права на мирные протесты». Дирижер напомнил, что в 2014 году Лукашенко наградил его Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

«Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — подчеркнул Спиваков.

В сложившейся ситуации музыкант принял решение отказаться от ордена: «Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!».

Напомним, уже четвертый день в Беларуси продолжаются протесты против предварительных итогов выборов, на которых ЦИК объявил победу Лукашенко с 80% голосов. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях в ходе голосования, а все зарегистрированные кандидаты решили подать жалобу в ЦИК на итоги выборов.

С 9 августа протеста правоохранительные органы массово задерживали протестующих и применяли против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а в Бресте силовики открыли огонь по людям боевыми патронами.