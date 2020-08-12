МВД Беларуси подтвердило стрельбу боевыми патронами в людей в Бресте. А потом удалило упоминание об этом

ОБНОВЛЕНО 14:28 Изначально в сообщении представителя МВД говорилось, что сотрудники милиции применили огнестрельное оружие. Однако после того, как СМИ начали сообщать о применении боевых патронов силовиками в Беларуси, пост был отредактирован и упоминание об огнестрельном оружии пропало.

МВД Беларуси официально подтвердило стрельбу в людей в Бресте. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили», — заявили в МВД. Чемоданова добавила, что «для защиты жизни и здоровья сотрудников» было применено огнестрельное оружие на поражение.

Один из нападавших серьезно ранен, подтверждает «Еврорадио». Издание сообщило диагноз пострадавшего: открытое проникающее огнестрельное ранение черепа; ушиб — разложение головного мозга; многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание.

Это первый официально подтвержденный случай применения боевых патронов сотрудниками правоохранительных структур.

Напомним, выборы в Беларуси прошли 9 августа, уже четвертый день в стране продолжаются протесты против предварительных итогов выборов, на которых, по информации ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская, по официальным данным, набрала примерно 10%, хотя альтернативный подсчет голосов говорит о ее победе на выборах. Штаб Тихановской итоги выборов не признал, она заявляла, что считает себя избранным президентом страны. Тихановская была вынуждена уехать из страны, сейчас находится в Литве.

Все дни протеста правоохранительные структуры массово задерживали протестующих и применяли против них светошумовые гранаты и резиновые пули. Помимо этого, вчера люди в черном без опознавательных знаков нападали на журналистов, разбивали их технику, забирали флешки и заставляли фотокорреспондентов удалять кадры с мест событий.