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№ 86 от 12 августа 2020

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Владелец московского «Спартака» передумал снимать клуб с чемпионата России

Спорт95

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун объявил, что команда не будет сниматься с чемпионата России по футболу, говорится в его заявлении на сайте клуба.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК „Спартак-Москва“ в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний», — заявил он.

На выходных в Москве прошел матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. «Сочи» удалось забить два гола только благодаря 11-метровым пенальти, которые под конец встречи назначил арбитр. Владелец московского клуба Леонид Федун назвал происходящее «клоунадой» и пригрозил снять команду с чемпионата России.

«Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений выносится против „Спартака“. Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью», — напомнили в клубе.

После этого заявления Российский футбольный союз признал, что судья Василий Казарцев совершил ошибку, назначив второй 11-метровый пенальти во время матча. Затем глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сообщил, что Казарцев отстранен от работы, а в отношении рефери и видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство.
 

Теги:
футбол, nt

Суд в 24-й раз оштрафовал «Мемориал» по закону об иностранных агентах

Общество336

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Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитный центр «Мемориал» по статье о нарушении закона об иностранных агентах (часть 2 статьи 19.34 КоАП) — размещение в интернете информации без указания на то, что материалы распространены организацией, выполняющей функции иностранного агента. Об этом «Новой» сообщила юрист «Мемориала» Тамилла Иманова.

Это уже двадцать четвертый штраф организации. Такое решение вынесли из-за сайта «1968 — год прав человека». Сегодня в 12:00 ожидается еще один суд — за страницу центра «ВКонтакте».

«Штраф, конечно, является незаконным. Мы объясняли, что правило о маркировке материалов организаций, внесенных в реестр иностранных агентов, является неопределенным и непредсказуемым», — заявила Иманова. 

Адвокаты «Мемориала» неоднократно подчеркивали, что нарушений со стороны празощащитного центра нет, так как маркировка иноагента присутсует на всех официальных сайтах организации, и Минюст — орган, компетентный осуществлять госконтроль и надзор за законодательством РФ в сфере НКО — это устраивало. 

«Однако Роскомнадзор, не имеющий полномочий осуществлять такой контроль и надзор, тем не менее, выписал осенью 28 протоколов», — заявила юрист. Она добавила, что по окончании всех основных судебных и апелляционных  процессов организация планирует подать жалобы в ЕСПЧ на нарушение права на свободу получения и распространения информации: «До ЕСПЧ, конечно, по всем решениям Тверского суда обратимся в Мосгорсуд, примерно по двадцати решениям уже прошли апелляционные заседания».

Таким образом, Тверской суд оштрафовал «мемориальские» организации уже на 4,9 миллиона рублей по итогам 30 заседаний (по 24 из 28 протоколам). Правозащитный центр, по словам юристов, уже выплатил 4 миллиона рублей по вступившим в силу решениям. Ранее в «Мемориале» сообщали, что с помощью краудфандинговой кампании, запущенной в декабре прошлого года, отделения организации удалось собрать необходимую сумму для оплаты штрафов.

Теги:
суды, штрафы, правозащитники, мемориал
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