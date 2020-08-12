Владелец московского «Спартака» передумал снимать клуб с чемпионата России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун объявил, что команда не будет сниматься с чемпионата России по футболу, говорится в его заявлении на сайте клуба.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК „Спартак-Москва“ в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний», — заявил он.

На выходных в Москве прошел матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. «Сочи» удалось забить два гола только благодаря 11-метровым пенальти, которые под конец встречи назначил арбитр. Владелец московского клуба Леонид Федун назвал происходящее «клоунадой» и пригрозил снять команду с чемпионата России.

«Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений выносится против „Спартака“. Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью», — напомнили в клубе.

После этого заявления Российский футбольный союз признал, что судья Василий Казарцев совершил ошибку, назначив второй 11-метровый пенальти во время матча. Затем глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сообщил, что Казарцев отстранен от работы, а в отношении рефери и видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство.

