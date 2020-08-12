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20 лет гибели АПЛ «Курск». Специальный выпуск «Новой»

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№ 86 от 12 августа 2020

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Столичным магазинам и кафе выписали штрафы на 450 миллионов рублей за нарушение масочного режима

Общество146

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В Москве кафе, рестораны и продуктовые магазины получили штрафы на общую сумму 450 миллионов рублей из-за несоблюдения перчаточного и масочного режима, введенного для профилактики коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Всего с середины мая сотрудники Роспотребнадзора успели проверить более 45 тысяч заведений общепита и торговых точек, которые пренебрегли санитарными правилами. Самым частным нарушением стало несоблюдение хозяевами ресторанов и кафе социальной дистанции: часто они игнорировали требование расставить столики как минимум на полтора метра друг от друга. 

Кроме того, соответсвующие постановления регулярно выписывают и пассажирам столичного общественного транспорта. С начала мая москвичи без масок и перчаток получили штрафы на общую сумму почти в 240 миллионов рублей. Рейды по выявлению нарушителей в метро, трамваях, троллейбусах и метро проходят ежедневно. 

Показатель ежедневного прироста новых заболевших в столице по-прежнему колеблется в районе 700 человек в день. Всего сейчас в городе зафиксировано более 52 тысяч активных случаев, их число постепенно снижается. С начала пандемии непосредственно от инфекции скончались 4 611 жителей Москвы.

Теги:
sn, пандемия, штрафы, москва

В России число заразившихся коронавирусом превысило 900 тысяч человек

Общество459

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В России за сутки выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 902 701. 

В Москве число заболевших уже почти 1,5 месяца остается на одном уровне, сегодня в столице выявшили 689 новых случаев COVID-19. За столицей по приросту заболевших следуют Свердловская область (+167), Петербург (+161), Подмосковье (+152) и Ростовская область (+127).

В последнем регионе с середины июля наблюдается скачок числа заболевших. В начале августа увеличение прироста также наблюдалось в соседнем с Ростовской областью Краснодарском крае, однако там сейчас наблюдается снижение (максимум — 6 августа, +125 новых заболевших, сегодня — +87).

Скончались за сутки от коронавируса 129 пациентов по всей России, за все время пандемии — 15 260. Вылечились в общей сложности 710 298 человек, из них 7123 — за последние сутки. 

Вчера президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, ее назвали «Спутник V». Вакцину разработал центр имени Гамалеи согласно с Минобороны. Первые упаковки вакцины, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, выпустят в течение двух недель, вакцинация будет добровольной в том числе для медиков, работающих в учреждениях, где 20% сотрудников имеют иммунитет. 

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек. В Росздравнадзоре претензии отвергли, заявив, что протокол клинических испытаний основан на экспертной оценке. Вакцина вызывала критику и в других странах, Мурашко назвал ее безосновательной. 

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Теги:
em, россия, коронавирус
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