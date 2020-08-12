Столичным магазинам и кафе выписали штрафы на 450 миллионов рублей за нарушение масочного режима

В Москве кафе, рестораны и продуктовые магазины получили штрафы на общую сумму 450 миллионов рублей из-за несоблюдения перчаточного и масочного режима, введенного для профилактики коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Всего с середины мая сотрудники Роспотребнадзора успели проверить более 45 тысяч заведений общепита и торговых точек, которые пренебрегли санитарными правилами. Самым частным нарушением стало несоблюдение хозяевами ресторанов и кафе социальной дистанции: часто они игнорировали требование расставить столики как минимум на полтора метра друг от друга.

Кроме того, соответсвующие постановления регулярно выписывают и пассажирам столичного общественного транспорта. С начала мая москвичи без масок и перчаток получили штрафы на общую сумму почти в 240 миллионов рублей. Рейды по выявлению нарушителей в метро, трамваях, троллейбусах и метро проходят ежедневно.

Показатель ежедневного прироста новых заболевших в столице по-прежнему колеблется в районе 700 человек в день. Всего сейчас в городе зафиксировано более 52 тысяч активных случаев, их число постепенно снижается. С начала пандемии непосредственно от инфекции скончались 4 611 жителей Москвы.