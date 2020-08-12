Суд в 24-й раз оштрафовал «Мемориал» по закону об иностранных агентах

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитный центр «Мемориал» по статье о нарушении закона об иностранных агентах (часть 2 статьи 19.34 КоАП) — размещение в интернете информации без указания на то, что материалы распространены организацией, выполняющей функции иностранного агента. Об этом «Новой» сообщила юрист «Мемориала» Тамилла Иманова.

Это уже двадцать четвертый штраф организации. Такое решение вынесли из-за сайта «1968 — год прав человека». Сегодня в 12:00 ожидается еще один суд — за страницу центра «ВКонтакте».

«Штраф, конечно, является незаконным. Мы объясняли, что правило о маркировке материалов организаций, внесенных в реестр иностранных агентов, является неопределенным и непредсказуемым», — заявила Иманова.

Адвокаты «Мемориала» неоднократно подчеркивали, что нарушений со стороны празощащитного центра нет, так как маркировка иноагента присутсует на всех официальных сайтах организации, и Минюст — орган, компетентный осуществлять госконтроль и надзор за законодательством РФ в сфере НКО — это устраивало.

«Однако Роскомнадзор, не имеющий полномочий осуществлять такой контроль и надзор, тем не менее, выписал осенью 28 протоколов», — заявила юрист. Она добавила, что по окончании всех основных судебных и апелляционных процессов организация планирует подать жалобы в ЕСПЧ на нарушение права на свободу получения и распространения информации: «До ЕСПЧ, конечно, по всем решениям Тверского суда обратимся в Мосгорсуд, примерно по двадцати решениям уже прошли апелляционные заседания».

Таким образом, Тверской суд оштрафовал «мемориальские» организации уже на 4,9 миллиона рублей по итогам 30 заседаний (по 24 из 28 протоколам). Правозащитный центр, по словам юристов, уже выплатил 4 миллиона рублей по вступившим в силу решениям. Ранее в «Мемориале» сообщали, что с помощью краудфандинговой кампании, запущенной в декабре прошлого года, отделения организации удалось собрать необходимую сумму для оплаты штрафов.