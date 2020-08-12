В России число заразившихся коронавирусом превысило 900 тысяч человек

В России за сутки выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 902 701.

В Москве число заболевших уже почти 1,5 месяца остается на одном уровне, сегодня в столице выявшили 689 новых случаев COVID-19. За столицей по приросту заболевших следуют Свердловская область (+167), Петербург (+161), Подмосковье (+152) и Ростовская область (+127).

В последнем регионе с середины июля наблюдается скачок числа заболевших. В начале августа увеличение прироста также наблюдалось в соседнем с Ростовской областью Краснодарском крае, однако там сейчас наблюдается снижение (максимум — 6 августа, +125 новых заболевших, сегодня — +87).

Скончались за сутки от коронавируса 129 пациентов по всей России, за все время пандемии — 15 260. Вылечились в общей сложности 710 298 человек, из них 7123 — за последние сутки.

Вчера президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, ее назвали «Спутник V». Вакцину разработал центр имени Гамалеи согласно с Минобороны. Первые упаковки вакцины, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, выпустят в течение двух недель, вакцинация будет добровольной в том числе для медиков, работающих в учреждениях, где 20% сотрудников имеют иммунитет.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек. В Росздравнадзоре претензии отвергли, заявив, что протокол клинических испытаний основан на экспертной оценке. Вакцина вызывала критику и в других странах, Мурашко назвал ее безосновательной.