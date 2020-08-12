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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
В Москве арестовали блогера по делу о получении сведений, составляющих гостайну
Мещанский районный суд Москвы арестовал автора канала Urbanturizm Андрея Пыжа по статье о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, с отягтяющими обстоятельствами (ч. 2 ст. 283.1 УК). На решение суда обратила внимание Baza.
Пыжа арестовали еще 6 августа, материалы дела засекречены. По данным Baza, он перестал выходить на связь за день до этого. У него дома силовики провели обыск. По ч. 2 ст. 283.1 УК ему может грозить до восьми лет тюрьмы.
Пыжа интересуют заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты. У канала Urbanturizm на YouTube 783 тысяч подписчиков, в последнем видео блогер рассказывает о поездке в Беларусь, где он сплавлялся по реке на двухэтажном плоту. Госадвокат Алексей Хальзов сказал «Открытым медиа», что с роликами задержание его подзащитного не связано, отметив, что блогер сам из Петербурга, а задержали его в Москве.
В 2016 году на него составили административный протокол, так как, по данным полицейских, Пыж в Петербурге проник в коллектор отвода реки Дачной в реку Красненькую, который является охраняемым объектом. Позже административное дело прекратили из-за истечения срока давности.
ФСБ сообщила о задержании в Ивановской области рабовладельцев, производивших наркотики
ФСБ задержала в Ивановской области основателей крупной нарколаборатории, производящей каждый месяц более 200 кг синтетических наркотиков. Об этом представители спецслужбы рассказали ТАСС.
Силовики провели обыск и обнаружили в подвале двухэтажного загородного дома запрещенные вещества: 34,8 кг мефедрона и более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости. Также работники спецслужбы нашли в тайниках 10 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и средства для бесшумной стрельбы.
Также выяснилось, что злоумышленники использовали на своем нелегальном производстве рабский труд: в ФСБ утверждают, что они насильно удерживали в доме мигрантов, заставляли их работать против воли и угрожали расправой в случае отказа.
Против задержанных, которые сбывали свою нелегальную продукцию через интернет, завели уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК). Сейчас решается вопрос о возбуждении дел и по другим статьям. Основатели нарколаборатории уже арестованы.