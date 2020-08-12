В Москве арестовали блогера по делу о получении сведений, составляющих гостайну

Мещанский районный суд Москвы арестовал автора канала Urbanturizm Андрея Пыжа по статье о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, с отягтяющими обстоятельствами (ч. 2 ст. 283.1 УК). На решение суда обратила внимание Baza.

Пыжа арестовали еще 6 августа, материалы дела засекречены. По данным Baza, он перестал выходить на связь за день до этого. У него дома силовики провели обыск. По ч. 2 ст. 283.1 УК ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

Пыжа интересуют заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты. У канала Urbanturizm на YouTube 783 тысяч подписчиков, в последнем видео блогер рассказывает о поездке в Беларусь, где он сплавлялся по реке на двухэтажном плоту. Госадвокат Алексей Хальзов сказал «Открытым медиа», что с роликами задержание его подзащитного не связано, отметив, что блогер сам из Петербурга, а задержали его в Москве.

В 2016 году на него составили административный протокол, так как, по данным полицейских, Пыж в Петербурге проник в коллектор отвода реки Дачной в реку Красненькую, который является охраняемым объектом. Позже административное дело прекратили из-за истечения срока давности.