ФСБ сообщила о задержании в Ивановской области рабовладельцев, производивших наркотики

ФСБ задержала в Ивановской области основателей крупной нарколаборатории, производящей каждый месяц более 200 кг синтетических наркотиков. Об этом представители спецслужбы рассказали ТАСС.

Силовики провели обыск и обнаружили в подвале двухэтажного загородного дома запрещенные вещества: 34,8 кг мефедрона и более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости. Также работники спецслужбы нашли в тайниках 10 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и средства для бесшумной стрельбы.

Также выяснилось, что злоумышленники использовали на своем нелегальном производстве рабский труд: в ФСБ утверждают, что они насильно удерживали в доме мигрантов, заставляли их работать против воли и угрожали расправой в случае отказа.

Против задержанных, которые сбывали свою нелегальную продукцию через интернет, завели уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК). Сейчас решается вопрос о возбуждении дел и по другим статьям. Основатели нарколаборатории уже арестованы.