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20 лет гибели АПЛ «Курск». Специальный выпуск «Новой»

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№ 86 от 12 августа 2020

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ФСБ сообщила о задержании в Ивановской области рабовладельцев, производивших наркотики

Общество980

980
 

ФСБ задержала в Ивановской области основателей крупной нарколаборатории, производящей каждый месяц более 200 кг синтетических наркотиков. Об этом представители спецслужбы рассказали ТАСС. 

Силовики провели обыск и обнаружили в подвале двухэтажного загородного дома запрещенные вещества: 34,8 кг мефедрона и более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости. Также работники спецслужбы нашли в тайниках 10 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и средства для бесшумной стрельбы. 

Также выяснилось, что злоумышленники использовали на своем нелегальном производстве рабский труд: в ФСБ утверждают, что они насильно удерживали в доме мигрантов, заставляли их работать против воли и угрожали расправой в случае отказа. 

Против задержанных, которые сбывали свою нелегальную продукцию через интернет, завели уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК). Сейчас решается вопрос о возбуждении дел и по другим статьям. Основатели нарколаборатории уже арестованы. 

Теги:
sn, ивановская область, наркотики, фсб

В Беларуси на фоне протестов запретили торговать пиротехникой

Общество778

778
 

В Беларуси с сегодняшнего дня запрещается торговать пиротехническими изделиями, пишет БелТА. 

Запрет касается как оптовой, так и розничной торговли. Министерство антимонопольного регулирования и торговли потребовало от организаций и предпринимателей принять меры «по [его] неукоснительному соблюдению». 

Участники протестных акций, которые начались в стране после завершения голосования на президентских выборах, использовали пиротехнику в том числе в ответ на применение силовиками светошумовых гранат и резиновых пуль. За двое суток, по данным МВД, были задержаны свыше пяти тысяч человек.

Выборы в Беларуси прошли 9 августа. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, однако ЦИК утверждает, что, по предварительным данным, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом в более 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская набрала только примерно 10%. Ее штаб итоги выборов не признал, а она говорила, что считает себя избранным президентом страны. 

Тихановская сейчас находится в Литве. После того, как стало известно, что она там, появились два видеообращения, в одном из которых Тихановская просила сограждан «не противостоять милиции, не выходить на площади». Текст обращения она читала с листа. В МИД Литвы говорили, что записи были сделаны под давлением властей Беларуси. Штаб Тихановской считает, что ролик, в котором она просит не участвовать жителей страны в протестах, был записан в ЦИК, где Тихановская находилась до позднего вечера 10 августа без адвоката. 

Теги:
запреты, пиротехника, акции протеста, беларусь, em
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