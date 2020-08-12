«Сотрясение, рассечение, пара гематом»: спецкор «Медузы» Максим Солопов рассказал о своем задержании в Минске 

Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов, пропавший в день выборов президента Беларуси, вернулся в Россию и рассказал подробности своего задержания в Минске во время акции протеста. Его слова передает агентство РИА Новости.

«Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли», — рассказал он о состоянии своего здоровья после встречи с белорусскими бойцами ОМОН.

Солопов рассказал, что милиционеры вменили ему административное правонарушение — из-за работы без аккредитации во время протестов. Журналиста задержали в центре города, когда он пытался перелезть через забор, убегая от распыливших слезоточивый газ силовиков. Его избили дубинками и оттащили в автозак. После этого связи с ним не было почти двое суток.

Солопов был не единственным российским журналистом, которого задержали во время протестов в Беларуси. В соседней республике также задерживали корреспондентов Daily Storm, Znak.com, РИА Новости, RT и других. Силовики без опознавательных знаков нападали на работников СМИ, ломами их камеры и заставляли удалять снимки.