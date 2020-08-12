В Омске возбудили дело о применении насилия к полицейскому против участника акции солидарности с Хабаровском

Против омича Александра Пасечныка, участвовавшего в акции солидарности с хабаровчанами 8 августа, возбудили дело о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, Пасечнык при задержании на акции «Накорми голубей» ударил полицейского кулаком в лицо. И.о. старшего помощника главы управления СК по взаимодействию со СМИ Сергей Шаповалов отметил, что следствие 11 августа ходатайствовало об аресте омича, но в итоге его отпустили под подписку о невыезде.

Всего на митинге и шествии в Омске 8 августа были задержаны и доставлены в отдел полиции 11 человек, уголовное дело возбудили только против Пасечныка. На остальных составили протоколы об административных правонарушениях.

Хабаровчане начали протестовать месяц назад из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств бизнесменов в середине 2000-х. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Протестующие также выступили против назначения врио главы края Михаила Дегтярева, который до этого был главой одного из комитетов Госдумы. Помимо Омска, акции солидарности прошли и в ряде других российских городов.