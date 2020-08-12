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№ 86 от 12 августа 2020

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В Омске возбудили дело о применении насилия к полицейскому против участника акции солидарности с Хабаровском

Общество2

Георгий Бородянскийспециально для «Новой»

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Против омича Александра Пасечныка, участвовавшего в акции солидарности с хабаровчанами 8 августа, возбудили дело о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в региональном управлении Следственного комитета. 

По версии следствия, Пасечнык при задержании на акции «Накорми голубей» ударил полицейского кулаком в лицо. И.о. старшего помощника главы управления СК по взаимодействию со СМИ Сергей Шаповалов отметил, что следствие 11 августа ходатайствовало об аресте омича, но в итоге его отпустили под подписку о невыезде. 

Всего на митинге и шествии в Омске 8 августа были задержаны и доставлены в отдел полиции 11 человек, уголовное дело возбудили только против Пасечныка. На остальных составили протоколы об административных правонарушениях.

Хабаровчане начали протестовать месяц назад из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств бизнесменов в середине 2000-х. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Протестующие также выступили против назначения врио главы края Михаила Дегтярева, который до этого был главой одного из комитетов Госдумы. Помимо Омска, акции солидарности прошли и в ряде других российских городов. 

Теги:
em, уголовное дело, омск
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