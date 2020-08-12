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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 12 августа. Коротко
Общество609
Александра НовиковаКорреспондент
609
- Протесты в Минске и других городах Беларуси продолжались до глубокой ночи. В столице группы протестующих собирались ближе к окраинам города, милиция и ОМОН вновь применила к ним светошумовые гранаты и резиновые пули. Около двух часов ночи демонстранты разошлись.
- Жители Беларуси попросили Илона Маска запустить в их стране спутниковый интернет Starlink от SpaceX. С 9 августа сеть в Беларуси работает с перебоями: жители жалуются на отсутствие доступа ко всем основным соцсетям, мессенджерам и поисковым системам. Лукашенко списал проблемы со связью на кибератаку из-за рубежа.
- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 4611, а в целом по стране — до 15 142. По данным университета Джонса Хопкинса, по всему миру коронавирус унес более 741 тысячи жизней.
- Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, кого он назначит своим вице-президентом в случае победы на выборах. Этот пост может занять Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния.
- В России за последний месяц уменьшилось число малых и средних предприятий. Всего за июль, как отмечают «Ведомости», закрылись 461 900 субъектов малого бизнеса. При этом число занятых в этом сегменте увеличилось: эксперты связывают это с решением владельцев официально оформить своих сотрудников, которым раньше платили зарплату «в конвертах».
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