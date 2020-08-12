Байден выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора от Калифорнии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис — сенатора от штата Калифорния. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Он назвал Харрис «бесстрашным борцом за «маленького человека» и одной из превосходных госслужащих страны». «Когда Камала была генеральным прокурором, она тесно сотрудничала с Бо (умершим сыном Байдена — ред.). Я наблюдал, как они боролись с крупными большие банками, улучшили положение работающих людей и защищали женщин и детей от жестокого обращения. Тогда я был горд, и теперь я горжусь тем, что она стала моим партнером в этой кампании», — заявил Байден.

55-летняя Харрис до того, как стала сенатором от Калифорнии, в 2010-2016 годах, была Генпрокурором, отмечает Associated Press. В случае победы Байдена на выборах она станет первой женщиной и темнокожим политиком на посту вице-президента.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Байден на них считается основным соперником действующего президента страны Дональда Трампа.