Появилась петиция с обращением к Илону Маску провести в Беларусь бесплатный спутниковый Интернет

На сайте Change.org опубликовали петицию-обращение к Илону Маску. Его просят провести публичное бета-тестирование спутникового интернета Starlink компании SpaceX в Беларуси.

«Александр Лукашенко, последний диктатор Европы, отдал приказ заблокировать доступ в Интернет, и вот уже третий день Беларусь полностью отключена от остального мира! Лукашенко сделал это специально, чтобы мирные протестующие не могли координировать свои действия друг с другом и чтобы правда о полицейских репрессиях не попала в мировые новости», — говорится в петиции. В ней отмечается, что многие белорусы за рубежом не могут связаться со своими близкими и переживают за них.

Напомним, в Беларуси с 9 августа серьезные проблемы с интернетом: пользователи жалуются на отсутствие доступа ко всем основным соцсетям, мессенджерам и поисковым системам, есть сложности с доступом к YouTube, Telegram, некоторым VPN и TOR-сервисам. Люди из других стран не могут зайти на сайты ряда СМИ страны с национальным белорусском доменом .by – Tut.By, «БелаПАНа», «Белты» и других.

По официальной версии властей и Александра Лукашенко, всему виной кибератаки из-за рубежа, однако IT-эксперты и правозащитные организации называют это государственным интернет-шатдауном.