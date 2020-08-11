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20 лет гибели АПЛ «Курск». Специальный выпуск «Новой»

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№ 85 от 10 августа 2020

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Наблюдателя правозащиты «Открытки» Игоря Рогова отпустили на свободу. Что происходит с Артемом Важенковым — неизвестно

Общество14

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Координатора «Открытой России» Игоря Рогова отпустили на свободу в Минске «под условием немедленного выезда» из страны, сообщили «Новой» в пресс-службе «Открытой России».

Организация добавила, что не знает, что происходит с Артемом Важенковым, также задержанным накануне.

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Теги:
беларусь, задержания, правозащита открытки

В Беларуси освободили журналиста «Медузы» Максима Солопова

Общество471

4711
 

Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов, которого задержали белорусские милиционеры, разгонявшие протесты в Минске, находится на свободе. Об этом изданию сообщили в посольстве России в Белоруссии.

Солопова отпустили из изолятора и передали сотрудникам дипмиссии. В ближайшее время его отвезут на границу Беларуси с Россией.

Связь со спецкорром «Медузы» пропала в ночь на 10 августа. Он был в Минске и освещал протесты, вспыхнувшие после голосования на выборах президента Беларуси. О задержании Солопова сообщили журналисты Daily Storm, оказавшиеся с ним в одном автозаке.

Сегодня издание опубликовало видео задержания спецкора «Медузы». На кадрах видно, что силовики избивают Солопова дубинками и после этого ведут его в автозак.

Зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал «Эху Москвы», что за время протестов в Беларуси были задержаны десятки сотрудников СМИ. «Сейчас начались новые задержания, сегодня новый вечер протестов и в регионах проходят задержания журналистов», — сказал он.

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Теги:
журналисты, беларусь, em
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