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№ 85 от 10 августа 2020

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В Беларуси освободили журналиста «Медузы» Максима Солопова

Общество178

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Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов, которого задержали белорусские милиционеры, разгонявшие протесты в Минске, находится на свободе. Об этом изданию сообщили в посольстве России в Белоруссии.

Солопова отпустили из изолятора и передали сотрудникам дипмиссии. В ближайшее время его отвезут на границу Беларуси с Россией.

Связь со спецкорром «Медузы» пропала в ночь на 10 августа. Он был в Минске и освещал протесты, вспыхнувшие после голосования на выборах президента Беларуси. О задержании Солопова сообщили журналисты Daily Storm, оказавшиеся с ним в одном автозаке.

Сегодня издание опубликовало видео задержания спецкора «Медузы». На кадрах видно, что силовики избивают Солопова дубинками и после этого ведут его в автозак.

Зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал «Эху Москвы», что за время протестов в Беларуси были задержаны десятки сотрудников СМИ. «Сейчас начались новые задержания, сегодня новый вечер протестов и в регионах проходят задержания журналистов», — сказал он.

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Теги:
журналисты, беларусь, em
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