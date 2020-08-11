Руководство ВШЭ решило не продлевать контракт с пятью преподавателями. Среди них — журналист «Новой» Кирилл Мартынов

Высшая школа экономики не стала продлевать контракт с пятью преподавателями Школы философии из-за «реорганизации» университета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вуза.

Речь идет о Викторе Горбатове, Илье Гурьянове, Дмитрие Турко, Татьяне Левиной и Кирилле Мартынове.

«Из уважения к коллегам, оставшимся работать в Школе философии, я не буду давать оценку происходящему. Увольнение было объяснено формальными причинами, такими как сокращение числа курсов по философии в университете. В эту версию не верит никто, включая тех, кто сейчас обязан официально «доносить позицию руководства до коллектива», — прокомментировал Мартынов, руководитель отдела политики «Новой газеты». Срок действия контракта Мартынова истекал в августе. «Формально НИУ ВШЭ просто не продлила его», — говорит он.

Татьяна Левина, которая поддерживала осужденных по «московскому делу» и сотрудничала со студенческим журналом DOXA, рассказала изданию, что смогла остаться в вузе только на 0,1 ставки в лаборатории до конца 2020 года. Зампреду университетской ячейки профсоюза «Университетская Солидарность» Илье Гурьянову в вузе заявили, что он «не первый раз не проходит оценку публикационной активности (ОПА)». Гурьянов отмечает, что его публикации всегда соответствовали требованиям, поэтому он будет бороться за свои трудовые права.

По схожей причине в начале августа уволили доцента факультета социологии ВШЭ в Петербурге Эллу Панеях. «Я не прошла по формальным основаниям. Есть оценка публикационной активности. Одна из моих публикаций в прошлом году оценивалась высоко, а в этом году критерии оценки изменились», – сказала она.

«Реорганизация», о которой идет речь, является частью программы развития университета до 2030 года, принятой НИУ ВШЭ. В соответствии с ней, руководство может проводить «серьезные изменения структуры факультетов под новые задачи университета», объясняют в пресс-службе НИУ ВШЭ.

При этом еще 2 июля студенческий журнал DOXA сообщил о планах руководства вуза сократить «оппозиционно настроенных преподавателей» под предлогом объединения Школ философии и культурологии. Преподаватель Школы философии Виктор Горбатов со ссылкой на коллег рассказал о создании списка «неблагонадежных» сотрудников, которые могут попасть под сокращения.