Пропавших активистов «Открытой России» опознали на видео про задержанных во время протестов в Минске 

Государственное информагентство БелТА опубликовало видео с задержанными накануне в Минске. Среди них оказались координатор «Открытой России» Игорь Рогов и член движения «Голос» Артем Важенков.

В государственном информагентстве назвали ролик «Задержание провокаторов беспорядков». На нем силовики задают вопросы задержанным о месте их проживания и цели приезда в республику. На видео полураздетые люди стоят на коленях лицом к стене, их тела — все в кровоподтеках, синяках, ссадинах. На вопросы они отвечают дрожащими голосами, некоторые заикаются.

«Мы не ожидали такой провокации от минских властей, потому что обвинять Артема и Игоря в содействии беспорядков — это абсолютная чушь, не думали, что они опустятся до такого уровня. […] Сложно сейчас надеяться на адекватную реакцию Беларуси», — рассказала «Новой газете» координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Членам «Открытой России» уже удалось подать жалобу в посольство Беларуси в Москве, они также планируют обращаться в международные правозащитные организации. Рогов и Важенков поехали в республику наблюдать за выборами. Вчера, около восьми часов вечера они перестали выходить на связь.