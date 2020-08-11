Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СЕГОДНЯ

20 лет гибели АПЛ «Курск». В 19:00 на сайте «Новой газеты» специальный проект

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 85 от 10 августа 2020

Читать номер

Пропавших активистов «Открытой России» опознали на видео про задержанных во время протестов в Минске 

Общество1 215

1 215
 

Государственное информагентство БелТА опубликовало видео с задержанными накануне в Минске. Среди них оказались координатор «Открытой России» Игорь Рогов и член движения «Голос» Артем Важенков.

В государственном информагентстве назвали ролик «Задержание провокаторов беспорядков». На нем силовики задают вопросы задержанным о месте их проживания и цели приезда в республику. На видео полураздетые люди стоят на коленях лицом к стене, их тела — все в кровоподтеках, синяках, ссадинах. На вопросы они отвечают дрожащими голосами, некоторые заикаются.

«Мы не ожидали такой провокации от минских властей, потому что обвинять Артема и Игоря в содействии беспорядков — это абсолютная чушь, не думали, что они опустятся до такого уровня. […] Сложно сейчас надеяться на адекватную реакцию Беларуси», — рассказала «Новой газете» координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Членам «Открытой России» уже удалось подать жалобу в посольство Беларуси в Москве, они также планируют обращаться в международные правозащитные организации. Рогов и Важенков поехали в республику наблюдать за выборами. Вчера, около восьми часов вечера они перестали выходить на связь.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, задержания, минск, беларусь
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera