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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
Обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда
Михаила Ефремова госпитализировали из зала Пресненского суда столицы, где сегодня должно было пройти очередное заседание по делу артиста. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Актер, по свидетельствам ТАСС, с трудом смог выйти из машины, которая привезла его к суду, что задержало начало процесса. Вскоре его вынесли из здания на носилках и увезли на машине «скорой». Адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал журналистам, что у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние. По данным РИА Новости, он находится в тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы.
Судебное заседание по делу Ефремова, обвиняемого в ДТП с летальным исходом, пришлось отложить до 12 августа, оно пройдет в 10:00.
Первое заседание по делу актера прошло 5 августа. Ефремову предъявлено обвинение по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, ДТП с участием артиста случилось 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на собственном автомобиле выехал на встречную и врезался в фургон «Лада», за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он скончался от черепно-мозговой травмы. Экспертиза вскоре установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.
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