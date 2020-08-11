ФСБ: в башкирском Нефтекамске задержали мужчину за подготовку к поджогу администрации

УФСБ по Башкирии сообщило о задержании жителя Нефтекамска, который подозревается в подготовке теракта и призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, он собирался поджечь местную администрацию при помощи самодельного зажигательного устройства для «инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя». Задержанный, утверждает ФСБ, вел агитацию в интернете.

Ведомство отчиталось, что дома у подозреваемого изъяли гаджеты, «содержащие информацию о подготовке к террористическому акту», а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей.

«Башинформ» опубликовал видео, на котором мужчина в наручниках рассказывает, что хотел устроить в городе «санкционированный митинг». Мужчины за кадром спрашивают, собирался ли он использовать «коктейли Молотова», задержанный тихо отвечает «да» после нескольких настойчивых уточняющих вопросов. Лицо у мужчины на видео заблюрено.