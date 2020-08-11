МВД: по всей Беларуси за прошедшие сутки задержаны более двух тысяч человек

Всего в Беларуси по итогам прошедших этой ночью акций «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях» задержано более двух тысяч человек, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Ведомство утверждает, что 10 августа оно зафиксировало «факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств». Министерство также сообщило о 21 сотруднике органов правопорядка, которые пострадали в результате акций.

Накануне Tut.by в трансляции с места событий также сообщало о массовых задержаниях протестующих. По информации издания, наиболее сложная ситуация сложилась на Кальварийской улице, где правоохранители сначала начали стрелять по демонстрантам, а затем, как сообщает телеканал «Белсат», пустили слезоточивый газ. Неподалеку, на пересечении улицы с проспектом Машерова взрывались светошумовые гранаты.

Напомним, вчера во время акции протеста в Минске погиб человек. В МВД утверждали, что это случилось на улице Притыцкого, где демонстранты пытались строить баррикады, и протестующий погиб в результате взрыва. Корреспонденты «Новой Нивы», впрочем, отмечали, что в этом месте силовики активно вели обстрел протестующих, а в мужчину могла попасть брошенная силовиками светошумовая граната.